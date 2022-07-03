Три человека утонули в Барнауле с начала купального сезона

С начала купального сезона в Барнауле утонули три человека. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Все они произошли на так называемых диких пляжах, где купание запрещено и установлены соответствующие информационные знаки», — сказано в сообщении.

На городских водоёмах работают мобильные группы, которые проводят с отдыхающими профилактические беседы.

Ранее в Следственном комитете рассказали, что в Алтайском крае с начала купального сезона утонули пятеро несовершеннолетних.