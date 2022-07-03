Три человека утонули в Барнауле с начала купального сезона
По данным властей, все трагические случаи произошли на необорудованных диких пляжах
3 июля 2022, 17:59, Илья Звягинцев
С начала купального сезона в Барнауле утонули три человека. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Все они произошли на так называемых диких пляжах, где купание запрещено и установлены соответствующие информационные знаки», — сказано в сообщении.
На городских водоёмах работают мобильные группы, которые проводят с отдыхающими профилактические беседы.
Ранее в Следственном комитете рассказали, что в Алтайском крае с начала купального сезона утонули пятеро несовершеннолетних.
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