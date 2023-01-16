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Три корпуса института культуры эвакуировали в Барнауле из-за сообщений о минировании

В одном из зданий вузов проверка уже завершилась

16 января 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Все три корпуса Алтайского государственного института культуры эвакуировали в Барнауле из-за сообщений о минировании, которые поступили на электронную почту вуза. Эту информацию amic.ru сообщила ректор Галина Буевич.

На данный момент студентов и преподавателей музыкального факультета, который расположен на улице Антона Петрова, уже запустили в здание. В корпусах на Юрина и Ленина ещё работают спецслужбы.

Как ранее сообщал amic.ru, утром 16 января курсантов и преподавательский состав Барнаульского юридического института МВД России экстренно эвакуировали также из-за анонимного сообщения о минировании. В результате проверки взрывчатых веществ найдено не было. Курсантов и преподавателей попросили вернуться в институт.

Фото: unsplash.com

Барнаульский юридический институт эвакуировали из-за сообщений о минировании

По данным amic.ru, на почту вуза поступило письмо, что в здании заложено взрывное устройство
НОВОСТИПроисшествия

 

Комментарии 2

  • Ранее обострение -тотально стали ВУЗы минировать?!
    16 января, Гость   Ответить
  • Как просто работу парализовать. А если вокзалы, аэропорты? А наши спецслужбы для парализации сил врага не могут анонимные сообщения на их почты рассылать? Это похоже эффективно
    16 января, Гость   Ответить
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