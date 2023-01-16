Три корпуса института культуры эвакуировали в Барнауле из-за сообщений о минировании

В одном из зданий вузов проверка уже завершилась

16 января 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Все три корпуса Алтайского государственного института культуры эвакуировали в Барнауле из-за сообщений о минировании, которые поступили на электронную почту вуза. Эту информацию amic.ru сообщила ректор Галина Буевич.

На данный момент студентов и преподавателей музыкального факультета, который расположен на улице Антона Петрова, уже запустили в здание. В корпусах на Юрина и Ленина ещё работают спецслужбы.

Как ранее сообщал amic.ru, утром 16 января курсантов и преподавательский состав Барнаульского юридического института МВД России экстренно эвакуировали также из-за анонимного сообщения о минировании. В результате проверки взрывчатых веществ найдено не было. Курсантов и преподавателей попросили вернуться в институт.