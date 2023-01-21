Трое детей и взрослый погибли при пожаре в Сибири

Возбуждено уголовное дело

21 января 2023, 20:25, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Иркустской области

35-летний мужчина, две его восьмилетние дочери-близнецы и 11-летняя соседка погибли при пожаре в частном доме в городе Слюдянка Иркутской области, пишет "Лента.ру".

Незадолго до трагедии горожанин вышел из дома, оставив детей одних, а когда вернулся – дом уже горел. Он попытался войти внутрь и спасти девочек, но сделать ему этого не удалось.

По предварительным данным регионального МЧС, возгорание произошло из-за неисправной печи. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Барнауле спасли 11 человек из горящей многоэтажки.