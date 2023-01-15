11 человек спасли из горящей многоэтажки в Барнауле

К моменту приезда пожарных на девятом этаже здания наблюдалось сильное задымление

15 января 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пожар произошёл в девятиэтажке на улице Попова в ночь на 15 января в Барнауле. Подробности случившегося рассказали в региональном главке МЧС.

"Сообщение о возгорании поступило в 23:16. По приезде пожарно-спасательных подразделений на 9 этаже дома было сильное задымление, в одной из квартир горели вещи и мебель", – рассказали спасатели.

Звенья газодымозащитной службы вывели из горящего здания 11 человек, среди которых двое детей.

Пожар удалось оперативно потушить. В тушении возгорания принимали участие 12 единиц личного состава и три единицы техники.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на железной дороге загорелся локомотив грузового поезда. На движение пригородных поездов возгорание не повлияло.