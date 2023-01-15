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11 человек спасли из горящей многоэтажки в Барнауле

К моменту приезда пожарных на девятом этаже здания наблюдалось сильное задымление

15 января 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пожар произошёл в девятиэтажке на улице Попова в ночь на 15 января в Барнауле. Подробности случившегося рассказали в региональном главке МЧС.

"Сообщение о возгорании поступило в 23:16. По приезде пожарно-спасательных подразделений на 9 этаже дома было сильное задымление, в одной из квартир горели вещи и мебель", – рассказали спасатели.

Звенья газодымозащитной службы вывели из горящего здания 11 человек, среди которых двое детей.

Пожар удалось оперативно потушить. В тушении возгорания принимали участие 12 единиц личного состава и три единицы техники.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на железной дороге загорелся локомотив грузового поезда. На движение пригородных поездов возгорание не повлияло.

 

Комментарии 1

  • Если это про Попова 4 корпус 1, про который сейчас по пабликам вконтакте ходит новость. Говорят, там мужчина облил себя бензином и поджёг. Я давно там жил раньше. Вероятно это алкоголик ещё из 90-х годов, больше там не кому, разве что кто-то из новеньких кого не знаю. Он любил в сильном алкогольном опьянении по ночам стучаться в квартиры по этажу, чтобы ему открыли общеэтажную дверь-решётку (не знаю, куда он всё время девал свой ключ). Разумеется, чтобы сходить за очередной бутылкой. Пришлось его в очередной из разов сильно толкнуть на эту решётку, что к ней припечатался и сполз. Больше ночью не стучался.
    15 января, Гость   Ответить
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