У алтайского продавца паленым алкоголем и сигаретами изъяли товар на 47 млн рублей

В Алтайском крае сотрудники линейного управления МВД расследовали уголовное дела о незаконном обороте местным жителем немаркированного алкоголя и табака. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Сельчанин закупал нелегальную продукцию в другом регионе, а затем продавал у себя дома, где организовал магазин-склад. Оптовых покупателей он находил через знакомых, а в розницу продавал односельчанам.

В общей сложности из его жилища изъяли более 550 тысяч пачек сигарет и 6 тысяч бутылок спиртного на 47 млн рублей.

«Маркировки, предусмотренной законодательством РФ, на большей части изделий не было. На некоторых были нанесены акцизные марки стран ближнего зарубежья», — говорится в сообщении.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передали в суд.

Ранее суд в Алтайском крае признал виновным 22-летнего жителя Барнаула в незаконном сбыте наркотиков.