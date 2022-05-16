22-летний барнаулец получил восемь с половиной лет тюрьмы за наркотики

В Алтайском крае суд признал виновным 22-летнего жителя Барнаула в незаконном сбыте наркотиков, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В ноябре 2021 года ранее судимый молодой человек «инициативно вышел» через мессенджер на представителя незаконного интернет-магазина для «трудоустройства» в наркобизнесе.

Первую крупную партию «синтетики», купленную для сбыта на Алтае, парень изъял из «тайника» в Новосибирске. Через несколько дней он приехал ещё за одной партией в Новоалтайск, но был задержан.

«В ходе личного досмотра осуждённого и обыска по его месту жительства изъяты расфасованные в полимерные пакеты мелкие партии синтетической смеси общим объёмом свыше 500 граммов, что является особо крупным размером. Такая партия составляет свыше 1600 разовых доз и на чёрном рынке оценивается в сумму более 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Барнаулец признал вину и раскаялся. Суд, в свою очередь, приговорил его к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Ранее в Барнауле признали виновными двух 17-летних подростков в покушении на сбыт наркотических средств.