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У Никиты Михалкова подтвердился коронавирус

После положительного теста на COVID-19 его перевели из 67-й московской горбольницы в 52-ю городскую клиническую больницу

09 января 2023, 21:20, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

У режиссёра Никиты Михалкова подтвердился коронавирус. Как сообщает "МК", после положительного теста на COVID-19 его перевели из 67-й московской горбольницы в 52-ю городскую клиническую больницу.

По данным издания, при госпитализации температура у Михалкова была 37,1 градуса, однако врачей беспокоили учащённое дыхание и пониженная сатурация. Изначально ему поставили диагноз «грипп», однако впоследствии наличие коронавируса подтвердил ПЦР-тест. 

 

 

 

 

 

 

Напомним, что о госпитализации Михалкова стало известно 6 января. Сообщалось, что режиссер мог заразиться гриппом на прощании с композитором Эдуардом Артемьевым, который скончался 29 декабря. 

Комментарии 4

  • Мигалкина чипировали!
    10 января, Гость   Ответить
  • Здоровья Никите Сергеевичу!
    10 января, Гость   Ответить
  • Здоровья ему ! Хоть и не поклонник его, но человек он однозначно достойный !
    10 января, Гость   Ответить
  • Здоровья! Ждем новых выпусков Бесогона.
    10 января, Гость   Ответить
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