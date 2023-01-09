У Никиты Михалкова подтвердился коронавирус

После положительного теста на COVID-19 его перевели из 67-й московской горбольницы в 52-ю городскую клиническую больницу

09 января 2023, 21:20, ИА Амител

Фото: ТАСС

У режиссёра Никиты Михалкова подтвердился коронавирус. Как сообщает "МК", после положительного теста на COVID-19 его перевели из 67-й московской горбольницы в 52-ю городскую клиническую больницу.

По данным издания, при госпитализации температура у Михалкова была 37,1 градуса, однако врачей беспокоили учащённое дыхание и пониженная сатурация. Изначально ему поставили диагноз «грипп», однако впоследствии наличие коронавируса подтвердил ПЦР-тест.

Напомним, что о госпитализации Михалкова стало известно 6 января. Сообщалось, что режиссер мог заразиться гриппом на прощании с композитором Эдуардом Артемьевым, который скончался 29 декабря.