У водителя иномарки на Алтае изъяли пакет с марихуаной

Мужчина заметно нервничал, когда его остановили сотрудники ДПС

24 января 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Полицейские Бийска задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

На улице Социалистической в светлое время суток сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Caldina, водитель которого заметно нервничал при проверке документов.

Во время осмотра у 38-летнего горожанина нашли пакет, в котором было вещество растительного происхождения. Экспертиза в дальнейшем показала, что это – 192 грамма марихуаны.

Дело возбудили по части 2 статьи 228 УК РФ. Правоохранители теперь выясняют, где мужчина раздобыл наркотики.

Ранее в Барнауле задержали 45-летнюю местную жительницу, подозреваемую в распространении наркотиков. Женщина искала официальную работу, но устроилась закладчицей.