Ужасный запах стоял несколько недель. Ещё в одном озере на Алтае вымерла рыба

О гибели рыбы в озере Долгом, что находится в переулке Озёрном в Камне-на-Оби, сообщает местная газета. Жители переулка были разбужены криком коршунов и чаек, которые поедали всплывшую мёртвую рыбу в озере. Они обратились за помощью к властям, но там пока ничем не помогли горожанам, сетуют журналисты «Каменских известий».

За несколько недель до локальной экологической катастрофы проживающие на берегу озера каменцы почувствовали сильный неприятный запах. Алексей Жгут, который раньше добровольно чистил Долгое, рассказал, что пахло так, будто у кого-то прорвало септик и его содержимое вытекло в озеро. Запах стоял продолжительное время. Активист даже проверил септики у соседей, но там всё было в порядке.

А потом они нашли мёртвую рыбу у берегов озера. «Толстым слоем на поверхности озера находилась всплывшая рыба, некоторые караси ещё были живы и, умирая, находились на поверхности ещё несколько дней», — рассказал Алексей.

Раньше на этом озере плавала не только домашняя птица, но и дикие утки, в том числе и краснокнижные нырки. Квакали лягушки, жизнь кипела. Но теперь с озером случилась беда.

О ней местные жители сообщили вначале в Роспотребнадзор, но там ответили, пишет газета, что ничего поделать с этим не могут. Журналисты и активист обратились к госинспектору по охране окружающей среды, но чиновник перенаправила их в отдел водных биологических ресурсов Минприроды Алтайского края и в Верхнеобское территориальное управление.

В последней инстанции затребовали письменное заявление от горожан, только после этого «биоресурсы водоёма будут отправлены в Алтайский филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения „Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии“». А пока никто каменцам ничем не помог.

Напомним, что в августе вымерла вся рыба на озере Клубничном в Залесовском районе.