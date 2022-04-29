В администрацию Волчихинского района с проверкой пришли силовики

Сотрудники ОЭБиПК 28 апреля провели выемку документов в администрации Волчихинского района. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на местного депутата Елену Перевозчикову и источник в правоохранительных органах.

По словам Перевозчиковой, визит правоохранителей может быть связан с действиями главы муниципалитета Елены Артюшкиной. Перевозчикова отметила, что год назад она обращалась в прокуратуру с сообщением о том, что Артюшкина сама себе начисляла премиальные выплаты. Депутат считает, что проверка стала закономерным последствием этих действий.

Правоохранители и представители районной администрации журналистам эту информацию подтвердить не смогли.

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