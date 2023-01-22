В Алтайском крае мужчина переехал и прихватил с собой насосную станцию с предыдущего места жительства

Хозяйка дома не обнаружила своего имущества и обратилась в полицию

22 января 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

В Алтайском крае полицейские раскрыли кражу насосной станции. О её пропаже заявила девушка 1995 года рождения.

Правоохранители рассказали, что украл станцию 41-летний мужчина.

"Выяснилось, что ранее мужчина снимал дом у заявительницы в районном посёлке по улице Томской. После переезда на новое место жительства обнаружил нерабочую насосную станцию, поэтому решил воспользоваться станцией с прежнего места проживания", – сказано в сообщении регионального главка МВД.

Станцию вернули хозяйке, а мужчину оставили под подпиской о невыезде. В отношении него возбудили уголовное дело.