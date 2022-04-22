Попавшей с детьми под поезд алтайской учительнице предъявили иск на 10 млн рублей

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели троих детей в столкновении иномарки с поездом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

43-летняя школьная учительница, которая везла в автомобиле четверых детей, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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«Как полагает следствие, 29 ноября 2021 года учитель начальных классов одной из школ Тальменского района на личном автомобиле марки Toyota BB по собственной инициативе решила отвезти домой после занятий четырёх учеников второго класса. При пересечении железнодорожного переезда, расположенного в Тальменском районе, она грубо нарушила правила дорожного движения: выехала на пути при запрещающем сигнале светофора и звуковом сигнале, не убедившись в безопасности манёвра и отсутствии поезда», — сказано в сообщении прокуратуры.

В результате иномарка столкнулась с поездом, что привело к гибели троих детей. Здоровью четвёртого ребёнка причинён тяжкий вред.

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Потерпевшие заявили гражданские иски на сумму 10 млн рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

Напомним, что ДТП произошло в 12:45 на участке Среднесибирская — Усть-Тальменская в Тальменском районе. По данным РЖД, легковой автомобиль нарушил ПДД, проигнорировал все запрещающие сигналы и выскочил на железнодорожный переезд. По участку в это время проходил снегоуборочный поезд. Машинист попытался экстренно затормозить, но не смог: расстояние до машины было слишком маленьким.

Все дети, которые находились в автомобиле, учились в селе Луговом. Им было по восемь лет.

Выжившая учительница и один из ребят после аварии попали в больницу в тяжёлом состоянии.