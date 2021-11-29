Везла своих учеников. Что известно о ДТП с поездом на Алтае, в котором погибли три ребёнка

Трое детей погибли в жуткой аварии, произошедшей 29 ноября в Алтайском крае. Автомобиль, в котором находилось четверо детей, выехал на переезд и угодил под снегоуборочный поезд. Состав смял иномарку и потащил её вперёд по железнодорожным путям.

Выжили только один ребёнок и женщина, которая была за рулём иномарки. Сейчас они находятся в больнице. По словам местных жителей, водитель была преподавателем и везла своих учеников из школы.

Обстоятельства случившегося теперь выясняют правоохранительные органы. Всё, что известно о трагедии на данный момент, – в материале amic.ru.

1 Что произошло? ДТП произошло в 12:45 на участке Среднесибирская – Усть-Тальменская в Тальменском районе. По данным РЖД, легковой автомобиль нарушил ПДД, проигнорировал все запрещающие сигналы и выскочил на железнодорожный переезд. По участку в это время проходил снегоуборочный поезд. Машинист попытался экстренно затормозить, но не смог: расстояние до автомобиля было слишком маленьким. В машине было пять человек: женщина-водитель и четверо детей. В результате столкновения трое несовершеннолетних погибли на месте. Новости

Прочее Алтайская прокуратура проводит проверку после аварии, в которой погибли трое детей

2 Что известно о погибших детях? В аварии погибли девочка и два мальчика, сообщили в СУ СК по Алтайскому краю . Всем детям, которые находились в автомобиле, было по восемь лет, и они учились во втором классе в образовательной школе в селе Луговое.

3 В каком состоянии находятся выжившие? Женщина, которая была за рулём, и уцелевший ребёнок госпитализированы в тяжёлом состоянии.

4 Что известно о женщине, которая была за рулём? По словам местных жителей, женщина работает учителем в Луговом и была классным руководителем погибших детей. В ГУ МВД уточнили, что ей 43 года. После окончания уроков педагог повезла своих учеников домой, в село Наумово. Тогда-то и произошло ДТП. Сама она, по словам сельчан, живёт в Забродино – в другой стороне от Лугового. Эту же версию подтвердили и в Следственном комитете.

5 Как машина вообще оказалась на железнодорожном переезде? Этого никто не знает. Известно, что шлагбаума на этом переезде нет. Но опасный участок оборудован и светофором, и звуковой сигнализацией. Они исправно работали в момент трагедии, уточнили в РЖД. По словам местных жителей, другие машины, оказавшиеся у переезда в тот момент, остановились и ждали разрешающего сигнала.

6 Почему дети не поехали на школьном автобусе? Как рассказали amic.ru местные жители, школьный автобус в Луговом есть. Но сейчас много учителей болеет, а потому уроки часто сдвигаются. Вот и в этот день занятия у второклашек закончились раньше запланированного. Поэтому учительница решила подвезти детей на своем авто, чтобы они не ждали автобуса полтора часа и быстрее оказались дома. Сельчане настаивают, что регулярно она учеников не возила.

7 Кто виноват в случившемся? Все обстоятельства предстоит выяснить правоохранительным органам. На месте происшествия работает экспертно-криминалистическая лаборатория алтайского ГУ МВД и сотрудники ГИБДД. Кроме того, проверку по факту смертельного ДТП начала региональная прокуратура. На место выехал зампрокурора Алтайского края Пётр Новиков. Следственный комитет по ЗАТО Сибирский возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

8 Как на трагедию отреагировали власти? Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил местному Минсоцзащиты оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших детей. Главе Тальменского района Сергею Самсоненко поручено координировать работу ведомств на месте, а также организовать похороны учеников. Томенко потребовал исключить случаи, когда сотрудники школы возят детей на уроки и домой на личном авто. Контролировать доставку учеников, по его словам, должны Минобр и органы местного самоуправления.