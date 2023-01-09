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В Алтайском крае перевернулся грузовик торговой сети «Красное&Белое»

Авария случилась на трассе Волчиха — Родино

09 января 2023, 09:30, Никита Черников

Кадр из видео:
Кадр из видео: "Инцидент Рубцовск"

В Алтайском крае перевернулся грузовик торговой сети «Красное&Белое», рассказали в паблике «Инцидент Рубцовск» вечером 8 января.

По словам очевидца, ДТП случилось за селом Волчиха на трассе Волчиха — Родино. Водитель фуры не справился с управлением и улетел в кювет.

Пострадавших нет, отмечает свидетель.

7 января в Алтайском крае при лобовом столкновении на Чуйском тракте погибла женщина.

Комментарии 9

  • да пусть хоть совсем разориться эта сеть спаивающая население!
    09 января, Гость   Ответить
  • Печально. Хорошая сеть. Очень качественные вина.
    09 января, Гость   Ответить
  • да пусть хоть совсем разориться эта сеть спаивающая население! А также аптеки! Это ведь они продают настойку боярышника. :)
    09 января, Гость   Ответить
  • спаивание усилилось именно с "культуры пития"! вся эта "культура" заканчивается сводками о происшествиях
    09 января, Гость   Ответить
  • совсем разориться эта сеть спаивающая население! ***** Так ты не пей. А за других волноваться не надо, тебе доверенность выступать от чужого имени никто не давал.
    09 января, Гость   Ответить
  • пусть разорится ты и твоя семья. Думаю меня больше народа поддержит чем тебя. Жди нищеты в этом году и впредь думай когда кому-то зла желаешь.
    09 января, Гость   Ответить
  • кроме вин там есть куриное яйцо, сметана (с котом), печенья, конфеты, мороженое, соки (рич) ... и заметно дешевле, чем в других сетевых магазинах
    09 января, Гость   Ответить
  • Огромный грузовик с винищем * Перевернул шофёр проказник * Вся улица бежит на помощь * Праздник
    09 января, Гость   Ответить
  • Вин там качественных почти нет, один бутор в основном дешманский. Хотя кому то и кобыла невеста. Сельпо какое, в кучу свалено все и яйца, и выпечка, и алкоголь здесь же и все подряд. Тут же мусор в ящиках, проходы всегда захламлены так, что протиснуться невозможно. Ничего хорошего в этой сети нет, давно перестал заходить в их магазины.
    09 января, Гость   Ответить
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