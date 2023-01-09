Авария случилась на трассе Волчиха — Родино

09 января 2023, 09:30, Никита Черников

Кадр из видео: "Инцидент Рубцовск"

В Алтайском крае перевернулся грузовик торговой сети «Красное&Белое», рассказали в паблике «Инцидент Рубцовск» вечером 8 января.

По словам очевидца, ДТП случилось за селом Волчиха на трассе Волчиха — Родино. Водитель фуры не справился с управлением и улетел в кювет.

Пострадавших нет, отмечает свидетель.

7 января в Алтайском крае при лобовом столкновении на Чуйском тракте погибла женщина.