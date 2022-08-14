В Алтайском крае водитель на кроссовере врезался в столб и погиб

Смертельная авария случилась в Рубцовске, сообщили 14 августа очевидцы Telegram-каналу «Инцидент Рубцовск».

ДТП произошло на улице Октябрьской в районе остановки «Смоленская» — там автомобиль въехал в опору электроосвещения.

Фото: «Инцидент Рубцовск»

«От полученных травм водитель скончался. <...> В тяжёлом состоянии находится мужчина и ребёнок. Женщина получила травмы. На месте работают три бригады скорой помощи и сотрудники МЧС. Мужчина зажат в автомобиле», — говорится в сообщении.

14 августа также сообщалось, что в Барнауле автокран врезался в маршрутку.