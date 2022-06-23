В Алтайском крае возбудили уголовное дело после утопления двух 14-летних школьниц

В Алтайском крае следователи завели уголовное дело по факту утопления двух 14-летних школьниц в реке Чумыш на территории Целинного района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности двум лицам“)», — говорится в сообщении.

Инцидент случился 22 июня. По данным следствия, в тот день компания из восьми 14-15-летних подростков приехала на берег реки в селе Локоть.

Во время купания ребята начали заходить на глубину водоёма. Одну из девочек, которая не умела плавать, стало уносить течением. Её подруга кинулась на помощь, но и сама справиться с бурным потоком воды не смогла. В итоге через несколько секунд обе школьницы ушли под воду. Место, как отмечалось ранее, для купания было не предназначено, взрослых в момент трагедии рядом не было.

«Известно, что подростки ничего не употребляли, характеризуются с положительной стороны и воспитываются в благополучных семьях», — подчеркнули в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.