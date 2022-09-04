В Алтайском крае за сутки выявили 724 случая COVID-19
Новых летальных исходов не зафиксировали
4 сентября 2022, 15:59, Никита Черников
В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 724 случая коронавируса, госпитализированы 69 человек, сообщает оперштаб.
Выздоровели в регионе ещё 674 пациента. Летальных исходов на сегодня не зарегистрировали.
В целом по стране суточный прирост новых заболевших составил 48 042 случая. Умерло 87 человек с COVID-19.
Ранее в Барнауле открыли новый ковидный госпиталь.
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