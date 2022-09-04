В Алтайском крае за сутки выявили 724 случая COVID-19

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 724 случая коронавируса, госпитализированы 69 человек, сообщает оперштаб.

Выздоровели в регионе ещё 674 пациента. Летальных исходов на сегодня не зарегистрировали.

В целом по стране суточный прирост новых заболевших составил 48 042 случая. Умерло 87 человек с COVID-19.

Ранее в Барнауле открыли новый ковидный госпиталь.