В Алтайском крае задержали группу закладчиков из разных городов России

Во время обыска у них нашли более 500 граммов наркотиков

26 января 2023, 14:04, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае задержали мужчин 2003, 2004 и 1995 годов рождения из Амурской, Московской областей и Краснодарского края. Они занимались распространением наркотиков.

"Задержанные оказались оптово-розничными закладчиками, осуществляющими незаконный сбыт наркотических средств через систему тайников-закладок в одном из нелегальных интернет-магазинов. В конце декабря прибыли в краевую столицу, где на съёмной квартире занимались фасовкой наркотиков", – сказано в сообщении регионального главка МВД.

В ходе обыска квартиры у закладчиков изъяли более 500 граммов наркотиков. Отмечается, что сами распространители запрещённые вещества не употребляли.

В отношении них возбудили уголовное дело.