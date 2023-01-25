Житель Алтая прополол коноплю на своем участке и попал под уголовную статью

В прошлом году мужчина нашёл в огороде наркосодержащее растение и решил взрастить его для личного употребления

25 января 2023, 16:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Прокуратура Турочакского района направила в суд уголовное дело о незаконном культивировании конопли. Как сообщает пресс-служба ведомства, 31-летний житель села Усть-Пыжи решил прополоть наркосодержащее растение, которое выросло у него в огороде.

Как выяснили органы дознания, мужчина, находясь у себя в огороде, увидел, что на его участке выросло запрещённое растение. Чтобы ускорить рост, мужчина прополол его от сорняков, тем самым незаконно осуществив культивирование.

Вину в своём преступлении житель Усть-Пыжей признал в полном объёме, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет по ч.1 ст. 231 УК РФ ("Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические вещества").