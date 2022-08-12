В Алтайском крае закрыли две туристические тропы из-за нашествия медведей

Экологические тропы «Медвежья» и «Волчья» в алтайском заказнике «Чинетинский» закрыты. Как сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края, причиной стало резкое увеличение числа медведей на особо охраняемой территории.

Плотность медведей, как на территории заказника, так и на самих тропах, высокая даже в периоды низкой активности косолапых, поэтому прохождение троп без сопровождения госинспекторов КГБУ «Алтайприрода» опасно для жизни и здоровья. Осложняет ситуацию отсутствие сотовой связи, удалённость и сложность маршрута.

Меры приняты для предупреждения несчастных случаев с туристами.