В Алтайском крае закрыли две туристические тропы из-за нашествия медведей
Меры приняты для предупреждения несчастных случаев с туристами
12 августа 2022, 23:29
Экологические тропы «Медвежья» и «Волчья» в алтайском заказнике «Чинетинский» закрыты. Как сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края, причиной стало резкое увеличение числа медведей на особо охраняемой территории.
Плотность медведей, как на территории заказника, так и на самих тропах, высокая даже в периоды низкой активности косолапых, поэтому прохождение троп без сопровождения госинспекторов КГБУ «Алтайприрода» опасно для жизни и здоровья. Осложняет ситуацию отсутствие сотовой связи, удалённость и сложность маршрута.
Меры приняты для предупреждения несчастных случаев с туристами.
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