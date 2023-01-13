В алтайском районе СК и прокуратура начали проверку после жалоб жителей на холод в квартирах

В некоторых жилых помещениях температура, как утверждают сельчане, не поднимается выше 10 градусов

13 января 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае следователи и прокуратура проводят проверку после жалобы жителей Шипуновского района на холод в многоквартирных домах. Об этом сообщили в региональных СУ СКР и надзорном ведомстве. Поводом для проверки стала публикация в СМИ видеообращения сельчан о том, что температура в некоторых жилых помещениях не поднимается выше +10 градусов.

"Несмотря на то, что в районе была введена в эксплуатацию дорогостоящая модульная котельная и летом были заменены трубы на теплотрассе, граждане продолжают мёрзнуть. На все запросы в государственную жилищную инспекцию жители домов получают лишь формальные ответы. По данному сообщению следственными органами СКР по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка", – подчеркнули в краевом Следкоме.

Следователи выяснят изложенные в СМИ обстоятельства, а также дадут юридическую оценку действиям чиновников на предмет халатности, после чего примут процессуальное решение.

Сотрудники прокуратуры, в свою очередь, оценят полноту принятых органами местного самоуправления мер по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства.