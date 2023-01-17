В алтайском селе Ая потушили пожар в здании горнолыжного комплекса

Пострадавших нет

17 января 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: t.me/ugochs_altay

В селе Ая Алтайского края потушили пожар в здании горнолыжного комплекса "Гора Весёлая", сообщили в региональном МЧС.

В службу спасения с сообщением о пожаре на улице Катунской позвонили утром 17 января. К прибытию пожарных подразделений крыша строения горела открытым огнём. С пламенем боролись 20 человек личного состава и 6 автоцистерн из Алтайского края и Республики Алтай. Также помогали пожарные добровольцы.

Пройденная огнём площадь составила около 200 квадратных метров. Пострадавших нет.