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Здание горнолыжного комплекса загорелось в алтайском селе Ая

Открытое горение уже ликвидировали

17 января 2023, 14:44, ИА Амител

Фото: t.me/ugochs_altay
Фото: t.me/ugochs_altay

Пожар в здании горнолыжного комплекса "Гора Весёлая" произошёл в селе Ая Алтайского края, сообщили в Telegram-канале Управления ГОЧС и ПБ Республики Алтай.

На месте работают пожарные подразделения обоих регионов. На текущий момент открытое горение уже ликвидировали, сейчас идёт проливка и разбор сгоревших конструкций. Погибших и пострадавших нет.

Фото: t.me/ugochs_altay

 

Комментарии 2

  • Ну вот и закончивается "зачистка" горнолыжек в Алтайском крае - Бирюзовая Катунь, Давегор, гора Веселая. Теперь все на только на Манжерок.
    17 января, Гость   Ответить
  • не надо нести чушь про Манжерок, Веселая им ну вообще не то что не конкурент а вообще. Она игрушечная, маленькая, жалко что была (
    17 января, Гость   Ответить
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