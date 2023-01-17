Здание горнолыжного комплекса загорелось в алтайском селе Ая

Открытое горение уже ликвидировали

17 января 2023, 14:44, ИА Амител

Фото: t.me/ugochs_altay

Пожар в здании горнолыжного комплекса "Гора Весёлая" произошёл в селе Ая Алтайского края, сообщили в Telegram-канале Управления ГОЧС и ПБ Республики Алтай.

На месте работают пожарные подразделения обоих регионов. На текущий момент открытое горение уже ликвидировали, сейчас идёт проливка и разбор сгоревших конструкций. Погибших и пострадавших нет.











Фото: t.me/ugochs_altay