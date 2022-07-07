Соцсети: в Барнауле дождь затопил шинный завод

В Барнауле из-за ливня подтопило цех Алтайского шинного комбината (Барнаульский шинный завод), сообщили 6 июля в паблике «В курсе 22».

Согласно видео, из-за дождя на заводе случился потоп: вода интенсивно текла с потолка, на полу производственного помещения стояли лужи.

«Отработали», — лаконично прокомментировал ситуацию автор видеоролика.

Обновлено в 10:00. Как сообщили amic.ru в региональном Минпромэнерго, видеоролик, который опубликован в сообществе «В курсе 22», был снят ещё два года назад. Тогда на предприятии меняли кровлю и во время дождя затопило помещения.

Напомним, 6 июля в Барнауле прошли сильные дожди. Из-за стихии осложнилась дорожная обстановка для водителей и пешеходов: под водой оказалось большинство улиц.