В Барнауле двое рабочих погибли под упавшими бетонными плитами
При монтаже крыши произошло обрушение перекрытия
18 октября 2022, 15:55
В Алтайском крае два человека погибли на строительной площадке, сообщает региональный СК.
Инцидент произошёл днём 18 октября в Барнауле на строящемся объекте по проспекту Калинина.
«При монтаже крыши произошло обрушение перекрытия. Упали бетонные плиты. По предварительным данным, погибли двое рабочих», — рассказали в ведомстве.
На место происшествия выехали следователи и криминалисты СК.
Краевая прокуратура проверяет соблюдение требований трудового законодательства и правил ведения строительных работ.
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