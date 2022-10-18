В Барнауле двое рабочих погибли под упавшими бетонными плитами

В Алтайском крае два человека погибли на строительной площадке, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл днём 18 октября в Барнауле на строящемся объекте по проспекту Калинина.

«При монтаже крыши произошло обрушение перекрытия. Упали бетонные плиты. По предварительным данным, погибли двое рабочих», — рассказали в ведомстве.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты СК.

Краевая прокуратура проверяет соблюдение требований трудового законодательства и правил ведения строительных работ.

Ранее в Барнауле на предприятии водитель грузовика насмерть задавил коллегу.