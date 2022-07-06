В Барнауле иномарка сбила дорожный знак после столкновения с легковушкой
Авария случилась на пересечении Комсомольского и Молодёжной
6 июля 2022, 08:25, Никита Черников
В Барнауле утром 6 июля произошло ДТП с участием автомобилей Kia и Volkswagen, сообщили amic.ru в компании «Страховой Аварком».
Авария случилась на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Молодёжной.
В результате столкновения корейская машина выехала за пределы проезжей части и наехала на дорожный знак. Пострадавших нет.
Фото: «Страховой Аварком»
5 июля в Барнауле автобус с пассажирами врезался в легковой автомобиль. В результате аварии пострадала девушка.
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