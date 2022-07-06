В Барнауле иномарка сбила дорожный знак после столкновения с легковушкой

В Барнауле утром 6 июля произошло ДТП с участием автомобилей Kia и Volkswagen, сообщили amic.ru в компании «Страховой Аварком».

Авария случилась на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Молодёжной.

В результате столкновения корейская машина выехала за пределы проезжей части и наехала на дорожный знак. Пострадавших нет.

Фото: «Страховой Аварком»

5 июля в Барнауле автобус с пассажирами врезался в легковой автомобиль. В результате аварии пострадала девушка.