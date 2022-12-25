В Барнауле ищут водителя, который сбил двух подростков на пешеходном переходе

Мужчина высадил пассажиров, а сам скрылся с места происшествия

25 декабря 2022, 14:46, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

В Барнауле ищут водителя иномарки, который сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

По словам очевидцев, инцидент произошёл 24 декабря около 18:35 у остановки «Антона Петрова». Водитель автомобиля Toyota Vista на пешеходном переходе сбил детей.

После этого он высадил пассажиров из автомобиля и скрылся с места аварии.

Свидетелей в социальных сетях просят найти водителя.