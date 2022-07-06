В Барнауле грузовик протаранил ограждение трамвайной остановки

В Барнауле утром 6 июля грузовик врезался в ограждение трамвайной остановки и едва не оказался на рельсах. Об этом amic.ru сообщили в компании «Страховой Аварком».

ДТП случилось у дома № 167а по улице Попова. Ещё один участник аварии — микроавтобус Peugeot: у автомобиля большая вмятина в задней части кузова.

Фото: «Страховой Аварком»

Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, утром 6 июля в Барнауле на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Молодёжной столкнулись две иномарки, одна из которых в результате наехала на дорожный знак.