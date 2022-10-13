В Барнауле парень погиб при пожаре в многоэтажке

Поздно вечером 12 октября произошёл пожар в многоквартирном доме № 239 по улице Антона Петрова, сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам местных жителей, возгорание случилось в первом подъезде в квартире на девятом этаже.

«В квартире проживал молодой парень. Его погрузили в машину скорой помощи, где пытались реанимировать, но, к сожалению, не смогли. Он умер», — рассказала очевидица.

«Печально всё было это видеть. Не дай Бог никому такого горя», — добавили в комментариях к записи.

Ранее два человека погибли во время ночного пожара в Рубцовске.