В Барнауле мужчина избил глухонемого дворника-инвалида

А его коллеге — 70-летнему пенсионеру — распылил в лицо слезоточивый газ

22 декабря 2022, 12:15, ИА Амител

В Барнауле мужчина напал на дворников управляющей компании, сообщили в Telegram-канале «Дружный район». Инцидент произошёл 16 декабря возле дома № 21 по улице 280-летия Барнаула (ЖК «Лапландия»).

«Мужчина в тёмной одежде набросился с кулаками на глухонемого работника, а его коллеге — 70-летнему пенсионеру — распылил в лицо слезоточивый газ. Подано заявление в полицию», — рассказали в УК «Новая Волна».

Ранее в Барнауле другой мужчина избил инвалида, который попытался заступиться за ребёнка.