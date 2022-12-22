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В Барнауле мужчина избил глухонемого дворника-инвалида

А его коллеге — 70-летнему пенсионеру — распылил в лицо слезоточивый газ

22 декабря 2022, 12:15, ИА Амител

В Барнауле мужчина напал на дворников управляющей компании, сообщили в Telegram-канале «Дружный район». Инцидент произошёл 16 декабря возле дома № 21 по улице 280-летия Барнаула (ЖК «Лапландия»).

«Мужчина в тёмной одежде набросился с кулаками на глухонемого работника, а его коллеге — 70-летнему пенсионеру — распылил в лицо слезоточивый газ. Подано заявление в полицию», — рассказали в УК «Новая Волна».

Ранее в Барнауле другой мужчина избил инвалида, который попытался заступиться за ребёнка.

Комментарии 9

  • Поймать эту мразь и на кол посадить!!!
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Что то вот не видно прям избиения.....Видимо закидали машину снегом.... Он и вспылил. А вот то что ему лопатой угрожали - это видно
    22 декабря, Гость   Ответить
  • типичный представитель выселок
    22 декабря, Гость   Ответить
  • О коллеги дворников подтянулись))
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, О коллеги дворников подтянулись)) -------- чеши лесом, ассенизатор))
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Хорошо если мужчина в тёмной одежде там на районе не проживает и больше там не появится,а если наоборот,то возможны некоторые неприятности с его машиной...
    22 декабря, Гость   Ответить
  • фигасссе вспылил!
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Что-то снега на машине не видно. И лопатой угрожали после того, как получили в лицо слезоточивым газом. Я бы после этого не только угрожал, а еще и приложил бы лопатой.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Вообще ничего интересного, и даже автоводителя МОЖНО понять!
    23 декабря, Гость   Ответить
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