Жена барнаульца, избившего инвалида у ТЦ, рассказала свою версию событий

Жена барнаульца, в отношении которого возбудили дело из-за избиения инвалида, рассказала свою версию событий. Слова женщины передаёт сообщество «В курсе 22».

«Произошла драка из-за того, что гражданин Смирнов напугал моего ребёнка. Ребёнок просил уехать Смирнова: „Дядя уезжай, уезжай, пожалуйста“ и при этом сильно плакал, но тот не унимался», — рассказала женщина.

Она добавила, что её муж применил физическую силу, «так как того требовала ситуация».

По словам горожанки, любой отец защищал бы своего ребёнка в такой ситуации, а в освещении истории есть множество противоречивых фактов.

Напомним, что инцидент произошёл в середине ноября. В СМИ появилась информация о том, что мужчина ехал на велосипеде и увидел, как неизвестный ему мужчина издевается над ребёнком. Он подъехал, чтобы выяснить, что случилось, но в итоге перепалка с отцом ребёнка закончилась дракой.

Отца задержали, но на допросе он заявил, что не считает себя зачинщиком, потому что его оппонент толкнул его первым.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и 116 УК РФ («Побои»).