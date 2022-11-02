В Барнауле мужчина с лопатой ограбил микрофинансовую организацию

В Барнауле в очередной раз ограбили микрофинансовую организацию. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

Инцидент произошёл 1 ноября. Мужчина, вооружившись лопатой, пришёл в офис компании и потребовал от сотрудника отдать ему деньги.

Менеджер не растерялся, выполнил регламент и действительно отдал злоумышленнику деньги, но поддельные.

Сотрудникам полиции уже сообщили о попытке грабежа. Правоохранители ищут преступника.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае разыскивают дистанционных мошенников, похитивших у мужчины в общей сумме 426 000 рублей.