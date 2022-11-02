В Барнауле мужчина с лопатой ограбил микрофинансовую организацию
Сотрудник МФО не растерялся, выполнил регламент и отдал злоумышленнику поддельные купюры
2 ноября 2022, 10:40, Илья Звягинцев
В Барнауле в очередной раз ограбили микрофинансовую организацию. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.
Инцидент произошёл 1 ноября. Мужчина, вооружившись лопатой, пришёл в офис компании и потребовал от сотрудника отдать ему деньги.
Менеджер не растерялся, выполнил регламент и действительно отдал злоумышленнику деньги, но поддельные.
Сотрудникам полиции уже сообщили о попытке грабежа. Правоохранители ищут преступника.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае разыскивают дистанционных мошенников, похитивших у мужчины в общей сумме 426 000 рублей.
Барнаулец взял в кредит 426 тысяч рублей, пытаясь спасти эти деньги от мошенников
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