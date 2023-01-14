В Барнауле мужчина украл 250 тысяч рублей из машины бывшего работодателя

Похищенную сумму подозреваемый успел потратить до задержания

14 января 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в краже 250 тысяч рублей из машины местного предпринимателя. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Правоохранители установили, что вечером 40-летний потерпевший приехал домой и поставил авто на парковку. Около 23:00 мужчину разбудила сигнализация. Он выглянул в окно и, никого не заметив, пошёл дальше спать. На следующий день горожанин увидел разбитое стекло пассажирской двери и вырванный в салоне бардачок, в котором отсутствовали наличные.

Подозреваемого задержали – им оказался 31-летний мужчина, ранее работавший у бизнесмена и уже привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи. Предположительно, он знал, где хранятся деньги. Похищенную сумму злоумышленник успел потратить.

Уголовное дело возбудили по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину").