В Барнауле нашли водителя автобуса, который вылетел на «встречку» и едва не сбил ребёнка возле школы

В Барнауле сотрудники ГИБДД установили личность водителя, нарушившего ПДД возле школы на улице Петра Сухова, сообщает алтайское МВД.

Напомним, инцидент произошёл 7 октября, прямо возле школы № 38. На кадрах видно, что по пешеходному переходу шёл ребёнок, в этот момент водитель автобуса решил объехать остановившиеся перед зеброй автомобили и вылетел на встречную полосу. Трагедии чудом удалось избежать.

«Установлена личность водителя. Им оказался мужчина 1985 года рождения, управлявший автобусом „Луидор“ городского маршрута № 58. В отношении водителя составлен административный материал по ст. 12.18 КоАП РФ „Невыполнение требования ПДД РФ уступить дорогу пешеходам“ и по ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ „Повторное административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 настоящей статьи“», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что ранее водителя уже наказывали за «выезд на полосу, предназначенную для встречного движения».

Ранее в Бийске автобусы попали в ДТП на остановке из-за гонки за пассажирами.