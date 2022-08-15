В Барнауле насмерть сбили пешехода

Легковой автомобиль насмерть сбил мужчину в Барнауле, сообщили в ГИБДД.

Авария случилась 14 августа в 20:55 в районе дома № 249, к. 2 по улице Антона Петрова.

«Предварительно установлено, что мужчина 1996 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corona Priemio, при движении допустил наезд на пешехода, мужчину 1968 года рождения, который переходил проезжую часть в неположенном месте», — говорится в сообщении.

От полученных травм пешеход скончался до приезда скорой. Полицейские проводят проверку.

Напомним, 14 августа в Барнауле автокран врезался в маршрутку.