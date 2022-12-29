В Барнауле неизвестные украли елку из подъезда жилого дома
Пара подъехала на автомобиле, вынесла растение и скрылась с места происшествия
29 декабря 2022, 12:49, Илья Звягинцев
Фото: unsplash.com
Кража новогодней елки произошла в Барнауле. Об этом рассказали подписчики сообщества «Вкурсе22».
Инцидент произошел в многоэтажке по адресу Сергея Ускова, 33. Пара подъехала к подъезду и припарковала свою машину напротив входа.
После этого горожане зашли в подъезд, забрали елку, загрузили ее в багажник и скрылись с места происшествия.
Ранее в Барнауле жители ВРЗ пожаловались на местный парк, в котором нечего делать и ещё вдобавок установили кривую ёлку.
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