В Барнауле неизвестные украли елку из подъезда жилого дома

Пара подъехала на автомобиле, вынесла растение и скрылась с места происшествия

29 декабря 2022, 12:49, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Кража новогодней елки произошла в Барнауле. Об этом рассказали подписчики сообщества «Вкурсе22».

Инцидент произошел в многоэтажке по адресу Сергея Ускова, 33. Пара подъехала к подъезду и припарковала свою машину напротив входа.

После этого горожане зашли в подъезд, забрали елку, загрузили ее в багажник и скрылись с места происшествия.

Ранее в Барнауле жители ВРЗ пожаловались на местный парк, в котором нечего делать и ещё вдобавок установили кривую ёлку.