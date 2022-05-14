В Барнауле пожарные эвакуировали почти 30 человек из-за возгорания в многоэтажке

В Барнауле загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного жилого дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Инцидент случился днём 14 мая на улице Воронежской. Пройденная огнём площадь составила 15 кв. м. Уточняется, что в квартире горели вещи с мебелью.

На месте работало семь звеньев газодымозащитной службы, были задействованы шесть автоцистерн и автолестница. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома 28 человек, семеро из них — дети.

Причина произошедшего устанавливается.

Напомним, в ночь на 14 мая в барнаульском парке «Эдельвейс» сгорело деревянное кафе. Вероятной причиной пожара в ведомстве называют поджог.