В Барнауле провалился асфальт прямо под машинами на стоянке

Во время сильного ливня вечером 27 июня в Барнауле в районе «старой» «Ленты» во дворе дома № 273 произошёл провал грунта под стоянкой машин. Асфальт просел, в нескольких местах образовались ямы.

Однако размыло грунт не дождём, а из-за гидравлических испытаний, которые проводит в этой части города Сибирская генерирующая компания. С фасадной части дома барнаульцы наблюдали парящий гейзер, о чём уже писал amic.ru. А во дворе провалился асфальт.

Вода ушла по Малому Павловскому тракту до Попова и растеклась ниже по улице.

В СГК напомнили, что температура воды во время испытаний не превышает +40 градусов, а парящий эффект был создан перепадом температур. Аварийная бригада откачивает воду, позже займутся ремонтом повреждённого участка.