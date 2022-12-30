В Барнауле ребенок помешал собакам разорвать кота
Мальчик отпугнул животных и помог коту уйти
30 декабря 2022, 09:22, Илья Звягинцев
Фото: unsplash.com
В Барнауле очевидцы заметили мальчика, которой спас жизнь коту. Об этом рассказали в сообществе «Подслушано Барнаул».
Во дворе одного из барнаульских домов местные жители увидели, как стая бродячих собак пытается разорвать кота. В это время мимо проходил школьник, который остановился и отогнал собак от кота.
Очевидцы рассказали, что пострадавшего кота передали волонтерам, а ветеринары оказали ему необходимую помощь.
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