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В Барнауле ребенок помешал собакам разорвать кота

Мальчик отпугнул животных и помог коту уйти

30 декабря 2022, 09:22, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле очевидцы заметили мальчика, которой спас жизнь коту. Об этом рассказали в сообществе «Подслушано Барнаул».

Во дворе одного из барнаульских домов местные жители увидели, как стая бродячих собак пытается разорвать кота. В это время мимо проходил школьник, который остановился и отогнал собак от кота.

Очевидцы рассказали, что пострадавшего кота передали волонтерам, а ветеринары оказали ему необходимую помощь.

Комментарии 19

  • Куда смотрят догхантеры
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Я еще в 1995 году помешал собакам разорвать кота и никакая падла об этом не написала.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Мы в прошлом году кота замерзающего спасли. Молоком отпаивали, неделю он ходить не мог, думали не выживет. Но все нормально, выходили. А по весне, в мае, его стая собак порвала. Сдохните, все зоошизики, кто этих бешеных блоховозов подкармливает....
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Комментаторы, а Вы задумывались почему собаки бродячие? их люди..точнее нелюди выкинули, это они их сделали злыми от голода и без исходности.. Конечно страшно от своры собак, жалко пострадавших людей, но это людям нужно быть по ответственней, уж если берешь животное, то уж воспитывай и содержи до конца его дней.. А то поигрались, ума ему не дали и выкинули.. а потом нам животное виновато.. Не уверен, что способен воспитать и содержать - не бери!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Все правильно. Схема простая: человек выбросивший на улицу собаку => бродячая собака Бороться надо с причиной, а не следствием. Но и бродячих собак быть не должно.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Вы когда с этой помойки информацию берете перепроверяйте ее. Данное событие к Барнаулу не имеет отношение
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Только от жизни собачьей собака бывает кусачей... А мальчик - молодец! Родители должны гордиться сыном. Люди, будьте добрее... С наступающим Новым годом!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • молодец пацан, человеком растет!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Выбросили? Кто нибудь видел бродячего корги, спаниеля, терьера, стаффорда? М? То то и оно!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Выбросили? Кто нибудь видел бродячего корги, спаниеля, терьера, стаффорда? М? То то и оно! - Ну, во-первых, выбрасывают таки всех. Бегают шарпеи, хаски и прочая, и прочая. Даже тойтерьеры изредка и недолго) И хозяевам они не нужны. Ну и вишенкой на торте - выброшенная собака, сюрпрайз, начинает плодиться. Так что где-то в истоках нынешних двортерьеров все равно кого-то вышвырнули на улицу. Достаточно посмотреть, что происходит, когда расселяют очередной частный сектор. Животных с собой забирают единицы. Или вы думаете, что первая уличная собака в городе самозародилась, как те мыши в грязном белье?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • у меня такса с улицы
    30 декабря, Гость   Ответить
  • У нас королевский дог огромный, очень умный жил 5 лет. Подобрали с улицы. Его хозяева, ранее очень не бедные люди, куда то слиняли, а его выбросили на улицу. Он больше года по улицам бегал.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • У гаражей жили три бездомные собы, вечно голодные, шерсть грязная и свалявшаяся, привыкшие к агрессии людей и сами настроенные на ответку. Люто не любящие бомжей, как впрочем и они их. Заманил их в свой большой, чистый, отапливаемый гараж, накормил, погладил и оставил на ночь. Утром выскочили, ошалевшие от растерянности. Сейчас, это ухоженные, привитые, сытые и добрейшие собы, днём, если тепло, то на свободном выгуле, но к 18 часам стоят у ворот как часовые. Очень дружные и добрые. Сложно конечно без выходных каждый день выпускать и запускать, но положительных эмоций от них столько, что это не особо напрягает. Как то так.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • У гаражей жили три бездомные собы....-Доброта спасет мир.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Заманил их в свой большой, чистый, отапливаемый гараж, накормил, погладил и оставил на ночь. === Респект и Уважуха!!!!!!!!!!!! Побольше бы таких добрых и отзывчивых Людей!!!!!!!!!!!!!!!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Однажды подобрал пьяного модератора, напинал ему по яйцам и запер в гараже. Как то он выбрался, жирномордая скатина.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Побольше бы таких добрых и отзывчивых Людей!!!!!!!!!!!!!!!--скок собак ты себе забрала? Отзывчивая
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Корейцы перед употреблением бьют собак палками в мешке...
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, видел.. 6-нагорная, где пятиэтажки.. В округе бегают бездомные, есть породистые.. Гуляю с собакой, вижу постоянно.. Приходят и попрошайничают, где Мария-ра на горе, на Рублёвке... Ретривер золотистый, с ошейником.. С ними..
    31 декабря, Гость   Ответить
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