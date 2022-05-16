В Барнауле собака покусала лицо ребенку
Французский бульдог напал на девятилетнего мальчика во дворе дома в Индустриальном районе. В результате ребёнок оказался в больнице с разорванной губой
16 мая 2022, 12:15
Нападение собаки произошло вечером в минувшее воскресенье, 15 мая. Два одноклассника играли во дворе дома № 92 по проезду Северному Власихинскому. Один из ребят выгуливал своего бульдога.
Его приятель заигрался с собакой, прислонил морду животного к своему лицу, французский бульдог не вытерпел и укусил мальчика за губу, сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.
В больнице ребёнку наложили швы на рану. Полиция ведёт разбирательство.
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