В Барнауле собака покусала лицо ребенку

Нападение собаки произошло вечером в минувшее воскресенье, 15 мая. Два одноклассника играли во дворе дома № 92 по проезду Северному Власихинскому. Один из ребят выгуливал своего бульдога.

Его приятель заигрался с собакой, прислонил морду животного к своему лицу, французский бульдог не вытерпел и укусил мальчика за губу, сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

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