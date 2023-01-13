В Барнауле спасли десять человек во время пожара

На месте работало около 40 человек и 10 единиц техники

13 января 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле спасатели во время пожара помогли выбраться на свежий воздух десяти жителям четырёхэтажного дома по улице 40 лет Октября. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сведения о возгорании поступили в службу спасения 13 января около 5 утра. На момент прибытия первых подразделений горело в одной из квартир на верхнем этаже.

На месте работало около 40 человек и 10 пожарных машин. Пройденная огнём площадь составила около 15 квадратных метров. Пострадавших нет.