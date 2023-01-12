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"Маска прилипла к коже". Подробности пожара в Барнауле, где спасатель впал в кому и ещё двое получили ожоги

Когда помещение проверяли на наличие людей, произошёл выброс пламени и температура подскочила до 900 градусов

12 января 2023, 12:23, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пожарного, пострадавшего при тушении ТЦ "Успех" в Барнауле, вытащили из горящего здания двое товарищей, пишет "КП-Барнаул".

Напомним, пожар произошёл ночью 9 января — на третьем этаже загорелся склад с резиной. Площадь возгорания составила 500 кв. метров. При тушении пострадал пожарный — отравился продуктами горения и получил ожоги дыхательных путей, его состояние оценили как тяжёлое, сейчас он находится в коме в отделении токсикологии БСМП № 2.

Как рассказал источник издания, пожарные на третьем этаже проверяли помещения на наличие людей, в это время произошёл выброс пламени.

"Температура подскочила до 900 градусов, у парня, который шёл первым, маска стала плавиться, двое пожарных, следующих за ним, получили ожоги спины и рук. Несмотря на травмы, ребята приступили к спасению товарища, у одного при этом тоже маска стала трещать. Эвакуированный пожарный, оставшийся без маски, которую сорвал, когда та стала прилипать к коже лица, надышался продуктами горения и получил ожог лёгких", — пояснил собеседник.

По его словам, пострадавший недавно перевёлся из Новосибирска в барнаульскую пожарную часть № 5. Коллеги очень за него переживают.

 

Комментарии 8

  • Герой! Может надо было терпеть и срывать маску уже на воздухе, куда вынесли бы его товарищи? Пожарные есть, поясните?
    12 января, Гость   Ответить
  • Конечно надо было терпеть, тут и пояснения пожарных не нужны, это могло быть рефлекторное движение от боли.
    12 января, Гость   Ответить
  • Храни Вас Господь!!! И скорейшего выздоровления.
    12 января, Гость   Ответить
  • Ну вы-то конечно терпели бы.... Эксперты...
    12 января, Гость   Ответить
  • Специалисты объяснят,что случилось,что такое обратная тяга,отчего случился внезапный выброс пламени.
    12 января, Гость   Ответить
  • Всем пострадавшим пожарным - скорейшего выздоровления. Держитесь, мужики, вы же сильные духом и телом!
    12 января, Гость   Ответить
  • Героическая профессия. Скорейшего выздоровления!
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, Героическая профессия. --- ++++++++++++++++++++++++++++
    13 января, Гость   Ответить
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