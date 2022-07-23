В Барнауле упавшее дерево придавило ребенка на детской площадке

В Барнауле упавшее дерево придавило ребенка по детской площадке. Об этом рассказали его родители в сообществе «Barnaul22».

Инцидент произошел 22 июля около 19:00. Ствол дерева рухнул на детской площадке у торгового центра «Гулливер».

По словам родителей, в результате падения дерева ребенок получил перелом ноги.

В социальных сетях ищут очевидцев происшествия.

Ранее сообщалось, что в Барнауле ребенок получил травму позвоночника на батуте. Следователи проводят проверку по данному факту.