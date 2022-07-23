В Барнауле упавшее дерево придавило ребенка на детской площадке
Родители ребенка в социальных сетях ищут свидетелей происшествия
23 июля 2022, 19:06, Илья Звягинцев
В Барнауле упавшее дерево придавило ребенка по детской площадке. Об этом рассказали его родители в сообществе «Barnaul22».
Инцидент произошел 22 июля около 19:00. Ствол дерева рухнул на детской площадке у торгового центра «Гулливер».
По словам родителей, в результате падения дерева ребенок получил перелом ноги.
В социальных сетях ищут очевидцев происшествия.
Ранее сообщалось, что в Барнауле ребенок получил травму позвоночника на батуте. Следователи проводят проверку по данному факту.
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