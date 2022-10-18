В Барнауле возбудили дело после гибели рабочих под плитами на стройке

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих на территории строящегося здания, сообщает региональный СК.

Напомним, инцидент произошёл днём 18 октября на строительном объекте на проспекте Калинина. При установке бетонных плит произошло обрушение конструкции, в результате погибли двое рабочих — 1960 и 1974 годов рождения.

«Возбуждено уголовное дело по признакам „нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц“. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели произошедшего и владелец здания, назначены необходимые судебные экспертизы», — рассказали в ведомстве.

Краевая прокуратура проверяет соблюдение требований трудового законодательства и правил ведения строительных работ.