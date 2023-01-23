В Барнауле возбудили уголовное дело из-за травмирования девушки наледью с крыши

Следователи дадут юридическую оценку действиям сотрудников управляющей компании, а прокуратура контролирует ход расследования

23 января 2023, 17:34, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Барнауле Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за травмирования 20-летней девушки наледью, упавшей с крыши дома по улице Петра Сухова, 77. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, пострадавшая всё ещё находится в больнице – она получила тяжёлые травмы.

По данным следствия, 6 января 2023 года из-за невыполнения сотрудниками управляющей компании работ по очистке крыши дома от снега на мимо проходящую девушку упал кусок наледи. Следователи увидели в произошедшем признаки преступления по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

В ходе расследования сотрудникам ведомства предстоит дать оценку действиям работников компании. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются представители управляющей компании, жильцы дома.

Прокуратура также следит за ходом расследования уголовного дела. Прокурор Октябрьского района Валерий Чернобровкин внёс представление в управляющую компанию об устранении нарушений законодательства – его удовлетворили, а виновного привлекли к дисциплинарной ответственности. Также прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.