В Барнауле выясняют причины неисправности пассажирского самолёта

В Алтайском крае организовали доследственную проверку по факту неисправности пассажирского самолёта, сообщили amic.ru в барнаульском следственном отделе на транспорте.

По данным ведомства, 21 ноября в аэропорту имени Титова у воздушного судна Sukhoi Superjet 100 выявили техническую неисправность, в связи с чем борт не смог вылететь по расписанию. Напомним, задержанного рейса до Екатеринбурга авиакомпании Red Wings 99 пассажиров ожидали в течение всего дня.

Следователи при этом отметили, что пожелавшие убыть резервным рейсом пассажиры улетели по месту назначения.

«Барнаульским следственным отделом на транспорте по данному факту проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.