В Барнауле задержали молодых людей, простреливших ногу парню

В Барнауле задержали трех местных жителей, устроивших конфликт со стрельбой в воскресенье утром, 17 июля, сообщили в городской полиции.

Напомним, молодые люди напали на парня с девушкой и выстрелили ему в ногу.

«В отдел полиции по Индустриальному району поступило сообщение о конфликте двух компаний молодых людей якобы с применением огнестрельного оружия по адресу: ул. Сухэ-Батора, 3. По ориентировке сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых — троих жителей Барнаула 1998, 2000 и 2001 годов рождения», — рассказали в ведомстве.

Как пояснил пострадавший, неизвестные хотели выстрелить девушке в живот, но не получилось. По его словам, в компании было четыре человека.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Дополнительную информацию сообщат позже.