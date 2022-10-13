В Барнауле задержали охранника, который украл из ТЦ ювелирных изделий на 108 млн рублей
После совершения преступления мужчина вместе с подельником уехал в сторону Новосибирска
13 октября 2022, 19:45, Илья Звягинцев
В Барнауле задержали охранника ТЦ «Ультра», который вместе с подельником украл ювелирных изделий на 108 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.
Напомним, что об инциденте стало известно 5 октября. Сообщалось, что мужчина, который совсем недавно устроился на работу, вскрыл замки ювелирного отдела и вынес оттуда 2800 ювелирных изделий на сумму более 108 миллионов рублей.
Предполагалось, что у злоумышленника был подельник, вместе с которым они после совершения преступления скрылись по направлению к Новосибирску.
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