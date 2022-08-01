В Барнауле женщина зацепилась купальником за ветку и утонула

Женщина утонула в барнаульском микрорайоне Затон, сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам очевидицы, происшествие случилось 22 июля.

«Люди поехали отдыхать на речку в Затон, всего их было три человека: женщина на вид около 40 лет и семейная пара, все находились в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Семейная пара на берегу занималась своими делами, а женщина пошла купаться и утонула. Её тело нашли только 26 июля. Оказалось, что она зацепилась купальником за ветку и не смогла выбраться.

30 июля сообщалось, что в озере Пионерском под Барнаулом утонул мужчина.