В барнаульском вузе произошел пожар

В одном из учебных корпусов Алтайского государственного технического университета имени Ползунова в Барнауле ранним утром 23 июня сработала пожарная сигнализация, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что горение происходит в одном из помещений четвёртого этажа.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

«К тушению было привлечено 24 единицы техники, 70 человек личного состава. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Причина случившегося выясняется.

Ранее сообщалось, что из многоквартирного дома в Барнауле спасли семь человек, в том числе одного ребёнка.