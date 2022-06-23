В барнаульском вузе произошел пожар
Пройденная огнём площадь составила 50 квадратных метров, пострадавших нет
23 июня 2022, 07:19, Никита Черников
В одном из учебных корпусов Алтайского государственного технического университета имени Ползунова в Барнауле ранним утром 23 июня сработала пожарная сигнализация, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Прибывшие на место пожарные установили, что горение происходит в одном из помещений четвёртого этажа.
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
«К тушению было привлечено 24 единицы техники, 70 человек личного состава. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Пострадавших нет. Причина случившегося выясняется.
Ранее сообщалось, что из многоквартирного дома в Барнауле спасли семь человек, в том числе одного ребёнка.
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